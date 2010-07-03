Проект застройки на месте киноцентра "Соловей" могут реализовать иначе – Кузнецов

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Проект застройки территории кинотеатра "Соловей" может не быть реализован в существующем виде. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

"Я могу сказать, что в курсе проекта. Он поступал нам на согласование. Можно констатировать, что проект в том виде, в котором он сделан, сделан скорее с целью перепродажи, а не реализации", — заявил специалист.

По мнению Кузнецова, общественная дискуссия, развернувшаяся относительно новостройки, не имеет смысла — проект могут переформатировать. При этом главный архитектор столицы заявил, что не уверен, есть ли смысл бороться за сохранение существующего кинотеатра, но признал, что "интересный проект" району необходим.

Также специалист прокомментировал потенциальную высотность нового здания.

"Высотность в ПЗЗ [правила землепользования и застройки] зафиксирована довольно большая, но если она зафиксирована в ПЗЗ, значит она прошла необходимую аналитику, и у меня нет поводов ее оспаривать. Но это не значит, что новый проект должен эту высотность выбирать, он может быть и меньше", — заявил Кузнецов.

Кинотеатр "Соловей", расположенный в Краснопресненском районе столицы, планировали закрыть 15 ноября. Компания, владеющая киноцентром, заявляла о создании гостиницы с культурно-досуговым комплексов на этом же месте.

Впоследствии, дату закрытия кинотеатра перенесли на 2 декабря. Соответствующие объявления разместили в стенах "Соловья".

