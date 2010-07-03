Снос киноцентра "Соловей" продлится до марта 2020 года

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Работы по сносу "Соловья" на Дружинниковской улице в Москве планируется завершить до марта, сообщил гендиректор киноцентра Сергей Черкашин.

"Начали работы по сносу. Ордер на снос у нас закончится в марте 2020 года, но мы завершим раньше. У нас стройка впереди", – цитирует его ТАСС.

Здание кинотеатра оградили, за забором работает техника.

Ранее владелец здания Вадим Меркин в открытом письме сообщил, что является собственником с 2007 года. По его словам, он изначально планировал снести существующее строение, так как оно не имеет архитектурной ценности и не соответствует современным требованиям безопасности.

Киноцентр "Соловей" был построен в 1989 году по проекту архитекторов Владимира Гинзбурга и Юлия Филлера. Известно, что здание выполнено в стиле советского модернизма. Вопрос о признании киноцентра "Соловей" на Красной Пресне объектом культурного наследия планировалось обсудить на Общественном совете при Мосгорнаследии.

Позднее на совместном заседании профильных комиссий Общественной палаты Москвы объявили, что киноцентр "Соловей" нельзя признать объектом культурного наследия. По закону, чтобы внести его в список, должно пройти не менее 40 лет. А с тех пор как построили здание на Красной Пресне, прошло лишь 30 лет.

За это время на счету "Соловья" 325 тысяч сеансов. Показывали даже те картины, которые из других кинотеатров давно ушли. Контент, по словам экспертов, был обширным.

2 декабря в кинотеатре прошел последний сеанс. Посетителям бесплатно показали картину Чарли Чаплина "Великий диктатор".

В ноябре в СМИ появилась информация, что на территории кинотеатра могут появиться 17-этажная гостиница и культурно-досуговый комплекс с бассейном и офисными помещениями. Концепция проекта нового здания на Дружинниковской, доме 15, была опубликована на сайте компании ООО "Стандартпроект", которая является автором проекта и генеральным проектировщиком отеля на Пресне.

В компании "Стандартпроект" Москве 24 подтвердили, что здание на Дружинниковской улице, доме 15, проектируется, при этом отметили, что с заказчиком – АО "Киноцентр" – подписано соглашение о неразглашении подробностей. Судя по предварительным проектным решениям, гостиничный комплекс будет состоять из двух частей – нижней, стилобатной, части и здания гостиницы с номерами.

