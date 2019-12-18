Сотни артефактов XII–XX веков нашли во время раскопок на Москворецкой набережной

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Во время исследовательских работ на Москворецкой набережной были обнаружены предметы быта XII–XX веков. Об этом информирует портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что было на территории бывшего Воспитательного дома было найдено свыше 900 артефактов разных веков. Также в этой местности сохранились старинные колодцы и водосточные канавы, которые выявили по фрагментам бревенчатых срубов. В них и обнаружили сотни бытовых вещей.

Так, среди находок – нательные кресты, перстни, монеты, курительные трубки, ножи, свинцовые пули и прочие вещицы. Известно, что самые древние находки датируются XII веком. Наиболее молодые относят к XX веку.

Кроме того, специалистами были найдены фрагменты посуды с клеймами, конские подковы, печные изразцы и помадные баночки, в которых хранили косметические и лечебные средства.

Помимо предметов быта, оказались и останки домашних животных, в частности, собак, коз и коня, который, по предположениям археологов, мог принадлежать одному из великокняжеских табунов, которые паслись на исследуемой территории порядка десяти веков назад.

Отмечается, что архитектурный ансамбль Воспитательного дома на Китайгородском проезде входит в число объектов культурного наследия федерального значения. На ближайшие годы запланирована его реставрация. В настоящее время проводятся исследования исторических зданий и окружающей их территории.

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