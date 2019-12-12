Останки мамонта нашли в Люберцах

Фото: пресс-служба администрации Люберец

На территории городского округа Люберцы были обнаружены останки мамонта. Уникальная находка была сделана во время проведения работ по благоустройству. Об этом сообщила пресс-служба муниципального образования.

Останки нашел в ковше своего бульдозера машинист. В тот же день он передал находку в Люберецкий краеведческий музей. Позднее специалисты Российской академии наук подтвердили, что мужчина нашел кость мамонта. Вероятнее всего, это грудной позвонок взрослого животного.

"Эта находка доказывает, что на территории нынешнего Подмосковья в древности жили мамонты", – отметили эксперты.

В конце ноября московские археологи представили самые необычные исторические находки, сделанные на улицах города в 2019 году. Наиболее древним артефактом года стали фрагменты глиняного сосуда. Их отнесли к эпохи неолита.

Также археологи нашли кремневый наконечник стрелы и украшения из бивня мамонта. Одной из важнейших находок специалисты считают большой клад монет, обнаруженный в Костянском переулке. Старые денежные знаки относятся ко времени правления Николая II.

