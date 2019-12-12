Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

21:38

Останки мамонта нашли в Люберцах

общество

Фото: пресс-служба администрации Люберец

На территории городского округа Люберцы были обнаружены останки мамонта. Уникальная находка была сделана во время проведения работ по благоустройству. Об этом сообщила пресс-служба муниципального образования.

Останки нашел в ковше своего бульдозера машинист. В тот же день он передал находку в Люберецкий краеведческий музей. Позднее специалисты Российской академии наук подтвердили, что мужчина нашел кость мамонта. Вероятнее всего, это грудной позвонок взрослого животного.

"Эта находка доказывает, что на территории нынешнего Подмосковья в древности жили мамонты", – отметили эксперты.

В конце ноября московские археологи представили самые необычные исторические находки, сделанные на улицах города в 2019 году. Наиболее древним артефактом года стали фрагменты глиняного сосуда. Их отнесли к эпохи неолита.

Также археологи нашли кремневый наконечник стрелы и украшения из бивня мамонта. Одной из важнейших находок специалисты считают большой клад монет, обнаруженный в Костянском переулке. Старые денежные знаки относятся ко времени правления Николая II.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика