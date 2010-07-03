Археологи рассказали о необычных находках в Москве в 2019 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Столичные археологи представили необычные исторические находки, обнаруженные на улицах города в 2019 году. Об этом рассказали на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Самым древним артефактом года стали фрагменты глиняного сосуда, который специалисты отнесли к эпохе неолита, то есть в 4000-3500 годах до нашей эры. В ходе раскопок археологи извлекли из земли примерно десяток осколков сосуда, выполненного в стиле ямочно-гребенчатой керамики. На том же месте разыскали кремневый наконечник стрелы и украшение из бивня мамонта.
На Остоженке специалисты нашли цельную шахматную фигурку слона, вырезанную из кости. Предполагается, что она могла входить в набор, подаренный кому-то из местных жителей того времени – дворянам, мелким торговцам, ремесленникам, чиновникам невысоких рангов или служащим.
В районе Сретенки археологи обнаружили следы литейной мастерской – фрагменты резервуара для воды и ремесленное оборудование. Помещение относится к XVII – началу XVIII века. В мастерской, скорее всего, изготовляли нательные кресты.
"Очень интересной категорией артефактов являются отличительные знаки разных профессий. Например, в июне на Серебрянической набережной специалисты нашли металлический значок дворника конца XIX века. Хотя такие значки были распространены в Москве, их редко удается обнаружить при раскопках. Уникальный предмет сохранился лишь частично. На его фрагменте можно увидеть надпись: "ДВОРНИКЪ № 4 д. Нилов", – добавил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.
Одной из важнейших находок сами специалисты считают большой клад монет, обнаруженный в Костянском переулке Москвы. Древние платежные знаки относятся ко времени правления Николая II. Монеты лежали в жестяной коробке, которая сохранилась фрагментарно.
Ранее стало известно, что в Дрездене ограбили сокровищницу "Зеленый свод". Из фонда музея украли ансамбль из трех драгоценных бриллиантовых гарнитуров.
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