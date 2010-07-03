В Дрездене ограбили сокровищницу "Зеленый свод"

Грабители вскрыли витрину с тремя драгоценными гарнитурами в сокровищнице "Зеленые своды" в Дрездене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора музея Марион Акерманн.

"Речь идет об одной витрине с тремя гарнитурами, с тремя драгоценными гарнитурами. Это бриллиантовый гарнитур с более поздней резьбой. Нужно указать, что особое значение имеет именно ансамбль, так как драгоценности по отдельности не имеют такой высокой ценности", – заявила специалист.

По словам Акерманн, гарнитурный ансамбль относится к XVIII веку.

Предположительно, с легкостью совершить ограбление злоумышленникам помогло то, что по понедельникам в музее не бывает посетителей. Грабителей сейчас разыскивают.

В 2018 году бездомные ограбили музей в Бурятии на семь миллионов рублей. Граждане без определенного места жительства проникли в помещение, обездвижили охранника, после чего забрали из выставочного зала янтарное ожерелье и головной убор "татурга". Злоумышленников задержали по горячим следам.

