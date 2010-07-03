Фрагменты древнего сосуда обнаружили при раскопках в центре Москвы

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Фото: Портал мэра и правительства Москвы
Части древнего керамического сосуда нашли археологи во время раскопок вблизи Гоголевского бульвара. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Это редкий случай, можно даже сказать, чудо, что в центре Москвы сохранились артефакты времен неолита. Мы получили еще одно подтверждение, что почти шесть тысяч лет назад на территории исторического центра Москвы уже жили люди", – подчеркнул руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.
Уточняется, что как только эксперты проведут реставрационные работы, артефакты станут экспонатами коллекции Музея Москвы.
"Ранее на этом же месте был обнаружен кремневый наконечник стрелы, который относится к тому же историческому периоду", – добавил глава департамента.
Археологические работы в районе Гоголевского бульвара начались еще весной этого года. Обнаруженные там находки специалисты относят к позднейшему периоду каменного века – к эпохе неолита. Специалисты сообщают, что из раскопа глубиной четыре метра удалось извлечь около десятка небольших черепков ямочно-гребенчатой керамики. Каждый фрагмент имеет размер от двух до пяти сантиметров.
Ранее курительные трубки и баночку для помады XVIII века обнаружили на улице Сретенке. Найденные предметы быта изучают и описывают специалисты.
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