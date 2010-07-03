Череп пещерного льва возрастом около 30 тысяч лет нашли в Красноярске

Археологи в Красноярске раскопали место разделки добычи охотниками каменного века. Среди различных останков животных и орудий труда был найден череп пещерного льва, имеющий большую научную ценность. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя НПО "Красноярская геоархеология" Егора Филатова.
"Это преимущественно кости лошади, северного оленя, благородного оленя, кулана, бизона. Среди них был и череп пещерного льва", – рассказал Филатов.
Находки были сделаны при раскопках в микрорайоне Ясный, где активно идут активные жилищные застройки. Череп пещерного льва датируется эпохой палеолита. Его приблизительный возраст может достигать 30 тысяч лет. Археологи отмечают, что такие находки крайне редки для России.
"Всего у нас вышло более 2 тысячи наименований. То есть древний человек там обрабатывал туши животных, раскалывал кости", – добавил Филатов.
Ранее в центре столицы обнаружили крест с изображением Сергия Радонежского. Находка датируется концом XVII – началом XVIII века.
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