Печные изразцы 18 века нашли археологи на Гоголевском бульваре

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные археологи обнаружили около 500 фрагментов печных изразцов XVIII века при раскопках вблизи Гоголевского бульвара, говорится на портале мэра и правительства столицы.

Изразцы расписаны в монохромной технике оксидом марганца по белой эмали.

"Эти рисунки выполнены по сложной технологии, которая пришла в Россию во времена Петра I. Такие изразцы стоили недешево, и позволить их себе могли только состоятельные люди", – рассказал руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

В земле осколки изразцов оказались в результате перекладки печи одного из жилых домов. После исследований артефакты передадут в музей.

Ранее в Южном Медведкове специалисты обнаружили часть декора фасада главного дома дворянской усадьбы, фрагменты рельефных печных изразцов, осколки глиняной и стеклянной посуды, фрагмент верхней части резной белокаменной колонны и часть фигурки из бивня мамонта.

За последние восемь лет специалисты нашли более 30 тысяч артефактов. Немало находок было сделано уже с начала текущего года. Например, зимой археологи обнаружили пуговицу с изображением двух гербов под коронеткой и девизом рода Бобринских: "Богу слава, жизнь тебе". Среди других находок – фрагмент кубка из скорлупы кокосового ореха.

Револьвер производства американской компании Smith & Wesson Firearms Co и кокарду с советской милицейской фуражки начала прошлого столетия обнаружили археологи во время раскопок на Долгоруковской улице в столице.

