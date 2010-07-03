Археологи нашли в Кремле следы пожара от набега Девлет-Гирея

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Сотрудники Института археологии РАН нашли у Соборной площади в Кремле следы больших пожаров и предположили, что это следы набега крымского хана Девлет-Гирея.

Как рассказал вице-президент Российской академии наук (РАН) Николай Макаров, в 1571 году он захватил и поджег город. При этом пока точно датировать пожар ученые не смогли.

По словам Макарова журналистам, в раскопе видны "огромные завалы угля, которые остались от сгоревших строений", передает "Вечерняя Москва".

Археологи начали раскопки в Большом кремлевском сквере в мае 2019 года. За это время они прошли 2,5 метра культурного слоя и планируют изучить еще полтора.

Макаров указал, что в этом слое есть горизонты железного века, второй половины первого тысячелетия до нашей эры и домонгольского периода XII-XIII веков.

Он предположил, что работы будут продолжаться до конца лета 2020 года. Раскопки идут в открытом режиме, их видят посетители Кремля.

Археологам также удалось найти останки здания приказов, которое было снесено в 1770 году, а также несколько предметов, связанных с жизнью чиновничества.

Кроме того, ученые обнаружили фрагменты арбалетных стрел, керамических кувшинов, сапожные подковы, круглую игральную фишку, чернильницу, монеты и печные изразцы.

1 августа стало известно, что в ходе раскопок вблизи улицы Сретенки в столице археологи нашли следы литейной мастерской, которая находилась там в XVII – начале XVIII веков.