Раскопки и надувной динозавр: как отпразднуют День археолога в парках

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
День археолога отметят специальными программами в столичных парках на этой неделе, сообщает пресс-служба Мосгорпарка.
Праздновать начнут в "Зарядье". 13 августа в 18:00 в лектории "Заповедного посольства" научный сотрудник Музея Москвы Екатерина Святицкая расскажет, какие уникальные объекты открыли столичные археологи за последние годы. Зарегистрироваться можно на сайте парка.
15 августа в 12:00 в парке "Фили" специалист по краеведению и истории Москвы Марина Очкова поделится историей Кунцевского городища и покажет остатки жилищ. Слушатели также узнают, почему поэт Михаил Воскресенский и художник Алексей Саврасов называли это место проклятым.
17 августа с 14:00 до 16:00 в Перовском парке состоится мастер-класс для детей от шести лет "Юный археолог". Ребятам станет известно, что может храниться под землей и как искать следы прошлого. В специально оборудованной зоне они попробуют себя в роли археологов. В конце детям предстоит встреча с огромным надувным динозавром.
В тот же день в ландшафтном парке "Митино" запланирована образовательная программа. В 14:00 на выставочном проекте "Археологические находки рассказывают" можно будет ознакомиться со снимками фотографа Андрея Бронникова. На них запечатлены древние предметы, найденные в России.
В 17:00 ожидается экскурсия "По объектам культурного и археологического наследия: Ландшафтный парк "Митино". Посетители узнают, где жили наши предки и почему они выбрали территорию именно этого района.
Дети от 7 лет смогут поучаствовать в платном мастер-классе от Школы археолога (350 рублей), зарегистрироваться следует по телефону: 8-499-184-27-00. Завершится праздничный день музыкальной программой.
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