Крест с изображением Сергия Радонежского нашли в центре Москвы

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Деревянный нательный крест с изображением покровителя всех учащихся – святого Сергия Радонежского – обнаружили столичные археологи во время раскопок в районе Китайгородского проезда, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Находка датируется концом XVII – началом XVIII века. Размер артефакта – почти девять сантиметров в длину.
На лицевой стороне вырезано распятие, а на оборотной – фигура святого. Первая стерта, скорее всего, от продолжительной носки. Резьба на другой сохранилась в мельчайших деталях: на фоне заметны даже завитки, изображающие облака.
На одной из лопастей креста заметны видны ремонта – кусочек металлической проволоки, скрепляющей сломанные части. Это значит, что владелец очень дорожил крестом.
Артефакт передали в археологическую лабораторию, где его изучают эксперты. Они определяют породу дерева, из которой сделан крест. После реставрации предмет будет в фонде одного из столичных музеев.
По словам руководителя департамента культурного наследия Алексея Емельянова, деревянные нательные кресты были очень распространены в Москве. Однако находят их редко, потому что дерево плохо сохранятся в грунте.
На прошлой неделе при раскопках у Гоголевского бульвара городские археологи обнаружили порядка 500 фрагментов печных изразцов XVIII века. В земле осколки изразцов оказались при перекладке печи одного из жилых домов.
В июле Южном Медведкове были найдены часть декора фасада главного дома дворянской усадьбы, фрагменты рельефных печных изразцов, осколки глиняной и стеклянной посуды, фрагмент верхней части резной белокаменной колонны и часть фигурки из бивня мамонта.
Всего за последние восемь лет специалисты сделали более 30 тысяч находок. В 2019 году раскопки запланированы более чем на 200 площадках.
Археологам также предстоит работать в ТиНАО и Зеленограде. В этом сезоне специалисты рассчитывают сделать не менее шести тысяч находок.
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