На улице Сретенка нашли курительные трубки и баночку для помады XVIII века

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Археологи обнаружили в окрестностях улицы Сретенка курительные трубки, баночку для помады, монеты и ряд других бытовых вещей, датируемых XVIII-XIX веками.

"Множество предметов, принадлежавших горожанам два-три века назад, нашли археологи во время раскопок вблизи улицы Сретенка. Среди них – фрагменты курительных трубок, монеты и части керамических подсвечников. Кроме того, специалисты обнаружили единичные артефакты: металлический складень с иконами, нательный и наперсный кресты, миниатюрный керамический кувшин, железный навесной замок, две медные пуговицы, помадная баночка и латунная аптечная гирька. Все предметы датируют XVIII–XIX столетиями", – сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов отметил, что все эти вещи имеют прямую связь с улицей Сретенка. До конца XVIII века она считалась одной из главных улиц в Москве. Здесь проживали ремесленники и торговцы, работали ветошники, плотники, литейщики, скорняки.

Сейчас найденные предметы быта изучают и описывают специалисты.

Ранее археологи нашли при раскопках на Остоженке старинную шахматную фигуру. Это фигурка слона, которая датируется XVII–XVIII веками.

