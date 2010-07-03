Старинную шахматную фигурку нашли на Остоженке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские археологи нашли при раскопках на Остоженке старинную шахматную фигуру. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Специалисты считают, что это фигурка слона, которая датируется XVII–XVIII веками. Ее высота – три сантиметра. Находка была сделана в сквере по соседству с Зачатьевским женском монастырем.

Как уточнил глава Мосгорнасделия Алексей Емельянов, в XVII–XVIII веках на Остоженке жили дворянские семьи, а также мелкие торговцы, ремесленники и чиновники. "Скорее всего, фигура принадлежала кому-то из местных жителей", – отметил он, напомнив, что в то время "игра в шахматы стала довольно распространенным видом досуга у образованных москвичей". По словам Емельянова, эксперты пришли к выводу, что шахматная фигурка была изготовлена на токарном станке с ножным приводом.

Руководитель Мосгорнаследия также рассказал, что в XVII–XVIII веках наборы костяных фигур были только у обеспеченных людей. Остальные пользовались деревянными шахматами. Теперь же деревянные шахматные фигурки считаются редкими и ценными археологическими находками, ведь дерево плохо сохраняется в грунте.

Артефакт передали на анализ в археологическую лабораторию. Там эксперты определят, из кости какого животного сделана фигура. Затем фигурку отреставрируют и передадут на хранение в фонды одного из городских музеев.

В конце августа в центре Москвы нашли крест с изображением покровителя всех учащихся – святого Сергия Радонежского. Находка датируется концом XVII – началом XVIII века. На лицевой стороне вырезано распятие, а на оборотной – фигура святого. Первая стерта, скорее всего, от продолжительной носки. Резьба на другой сохранилась в мельчайших деталях: на фоне заметны даже завитки, изображающие облака.