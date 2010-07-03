Археологи обнаружили белокаменное надгробие XVIII века на Остоженке

Фото: Департамент культурного наследия города Москвы

Археологи обнаружили старинную надгробную плиту на Остоженке в сквере неподалеку от Зачатьевского женского монастыря. Предположительно она была вмонтирована в стену церкви Воскресения Словущего. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Церковь Воскресения Словущего на Остоженке была возведена, предположительно, в XVII веке. Это был приписной храм, то есть построенный за оградой монастыря, там совершались обряды крещения и венчания. Он был разобран в 1935 году во время строительства первой линии столичного метрополитена", – проинформировал глава Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Надгробие выполнено из белого камня и датируется 1720-м годом. Оно принадлежало чиновнику низшего ранга – подьячему Дмитрию Спиридонову.

Ширина плиты составляет 39 сантиметров, высота – 68 сантиметров, а толщина – 20 сантиметров.

Надгробие сохранилось целиком, практически без повреждений. Выбитая на нем надпись, выполненная вязью, гласит: "1720-го году марта в 28 день преставися раб Божий ратушской подъячей Дмитрий Иванов сын Спиридонова жития его 41 год и погребен под сим знаком марта в 30 день".

Сообщается, что находка была передана Зачатьевскому женскому монастырю. Ожидается, что ее выставят в музее обители.

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