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В мире

17:43

Найден древнейший ископаемый эмбрион

наука за рубежом

Фото: depositphotos/krugloff

Ранее неизвестный науке ископаемый многоклеточный организм, развивавшийся как эмбрион, обнаружили китайские ученые из Института археологии и палеонтологии в Нанкине. Об этом сообщает портал "Газета.ру".

Исследователи работали в провинции Гуйчжоу на юге Китая. По предварительным данным, вероятный возраст находки составляет примерно 609 миллионов лет. Ученые также затрудняются определить, относится ли организм к животным или к растениям.

В пользу версии с животным говорит то, что ученые обнаружили сразу несколько организмов, которые при этом находились на разных стадиях развития. На основе этого специалисты сделали вывод, что этот механизм схож с аналогичным процессом у современных животных. Кроме того, исследователям удалось доказать, что эмбриональное развитие появилось задолго до появления древних животных.

Ранее исследователи, работавшие в Ираке, выяснили предполагаемую причину падения Ассирийской империи. По мнению американских ученых, крупнейшую империю своего времени погубила жесточайшая засуха.

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