В Эквадоре археологи нашли захоронение младенцев в черепах других детей

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Археологи в Эквадоре обнаружили останки двух детей, которые были похоронены в "шлемах" из черепов детей более старшего возраста. Об этом сообщает "Газета.ру".

Оба скелета принадлежали младенцам, одному из которых во время смерти было около полугода, а второму – полтора года. На их головах специалисты заметили "шлемы" из человеческих черепов, которые принадлежали детям в возрасте от 2 до 12 лет. Исследование показало, что все дети страдали от анемии.

"Мы до сих пор ошарашены этой находкой. У нас до сих пор очень много вопросов к ней", – признались археологи.

Они считают, что черепа могли служить "защитой" для душ младенцев в загробном мире. Однако специалисты не исключают и того, что такие "шлемы" дети могли носить при жизни.

Ранее греческие ученые выяснили, как погиб Александр Македонский. Исследование начали в 1995 году. Оказалось, что Александр умер от острого панкреонекроза. Эту болезнь могут вызывать переедание и злоупотребление алкоголем.

Источники указывают, что болезнь Александра Македонского длилась две недели и сопровождалась сильной болью в животе после обильного приема пищи и вина. Боли сопровождались лихорадкой и ежедневной прогрессирующей деградацией в течение 14 дней.

