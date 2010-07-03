Останки умершего более 50 лет назад человека нашли в центре столицы

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В столичном районе Якиманка в земле обнаружили человеческие останки, которым, по предварительным данным, более 50 лет, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что останки обнаружили по адресу: 1-й Спасоналивковский переулок, дом 17 корпус 1 при раскапывании ямы под фонарный столб.

"В результате осмотра места происшествия следственно-оперативной группой были обнаружены предметы внешне схожие на останки костей человека. Найдены фрагменты костей черепа, трубчатых костей и позвонка. По предварительным данным останкам более 50 лет", – сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка.

Ранее скелетированные останки человека обнаружили в столичном районе Люблино во время ремонта ресторана. Скелет нашли во время ремонта пола. По предварительным данным, останки пролежали там более 10 лет.