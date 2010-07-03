Во Французских Альпах нашли тело пропавшего 43 года назад альпиниста

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Сотрудники полицейской горноспасательной службы Французских Альп обнаружили пролежавшее во льду 43 года тело альпиниста. Об этом спасательная служба сообщила Agence France-Presse.

Уточняется, что останки отправлены на ДНК для определения личности умершего. Есть версия, что погибшим является 20-летний Жан-Франсуа Бенедетти, который 25 июля 1976 года отправился в самостоятельное путешествие и не вернулся домой. В течение нескольких лет на место трагедии приезжал его отец и вел поиски, но все было безуспешно.

После смерти отца, поисками занимались брат альпиниста и его друзья. Они сообщили спасателям, что на леднике издалека видели "оранжевое пятно". К месту происшествия вылетел вертолет с двумя спасателями, которые нашли на месте трагедии обрывки одежды оранжевого цвета и человеческие останки.

Спасатели предполагают, что погибшим считается именно пропавший 43 года назад альпинист. Они отметили, что обнаружение останков стало возможным из-за потепления, которое спровоцировало таяние ледника.

