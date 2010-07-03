Альпинист из Москвы получил травму на Эльбрусе

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Московский альпинист получил травму на Эльбрусе на высоте 3,8 тысячи метров.

"Альпинист 1990 года рождения получил травму ноги и попросил о помощи. Он регистрировал свой маршрут в МЧС России. Спасатели эвакуировали мужчину на поляну Азау, где передали сотрудникам скорой медицинской помощи", – говорится на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Осенью прошлого года парапланерист из Подмосковья погиб в горах в Чегемском районе Кабардино-Балкарии. Прибывшие на место происшествия спасатели спустили тело погибшего спортсмена вниз и передали сотрудникам правоохранительных органов.

А весной этого года на Эвересте зафиксировали больше десятка смертей туристов. Все случаи произошли на подъеме к вершине. Там собралась большая очередь из желающих покорить самую высокую гору. Многим становится плохо из-за нехватки кислорода. Ажиотаж на Эвересте случился после того, как там установилась хорошая погода.

