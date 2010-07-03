Бастрыкин отметил мужество ветерана спецназа, покорившего Эльбрус

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отметил мужество и выдержку ветерана петербургского спецназа "Тайфун" Николая Евтуха, который совершил восхождение на Эльбрус на инвалидной коляске. Об этом говорится на сайте ведомства.
Бастрыкин отметил упорство и принципиальностью в достижении цели Евтуха, мечтавшего покорить вершину.
"Именно такие офицеры, как он, являются примером мужества и доблести", – подчеркнул председатель СК.
По его словам, Евтух пополнил ряды сотрудников Санкт-Петербургской академии Следственного комитета России.
"Этот человек – истинный патриот Отечества, для которого честь мундира и верность долгу не пустые слова, а смысл жизни", – подчеркнул Бастрыкин.
Он выразил уверенность, что майор внесет весомый вклад в образовательный процесс и воспитание студентов академии в духе патриотизма.
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