Альпинист из Москвы получил травмы в горах Кабардино-Балкарии

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Участник "Московской школы альпинизма" пострадал в горах Кабардино-Балкарии. Об этом говорится на сайте ГУ МЧС по региону.

"Поисково-спасательные работы в ущелье Адыл-Су полностью завершены. Пострадавшего альпиниста с травмой головы эвакуировали с высоты 3310 метров в поселок Эльбрус и передали работникам участковой больницы", – рассказали в ведомстве.

В работах участвовали 14 спасателей.

Осенью прошлого года парапланерист из Подмосковья погиб в горах в Чегемском районе Кабардино-Балкарии. Прибывшие на место происшествия спасатели спустили тело погибшего спортсмена вниз и передали сотрудникам правоохранительных органов.

А весной этого года на Эвересте зафиксировали больше десятка смертей туристов. Все случаи произошли на подъеме к вершине. Там собралась большая очередь из желающих покорить самую высокую гору. Многим становится плохо из-за нехватки кислорода. Ажиотаж на Эвересте случился после того, как там установилась хорошая погода.

