Состояние четырех попавших в ДТП в Италии туристов оценивается как тяжелое

Состояние четверых пострадавших в ДТП в Италии оценивается как тяжелое.
"Четверо находятся в тяжелом состоянии, четверо в состоянии средней тяжести. Пострадавшие доставлены в больницы города Сиена", – цитирует "Интерфакс" пресс-атташе посольства РФ Дмитрия Гурина.
Представитель посольства подтвердил факт аварии, отметив, что инцидент произошел в 9:30 утра. Автобус с туристами ехал из Флоренции в Сиену. По информации департамента гражданской защиты и обороны Италии, в автобусе находились 60 человек. Один человек погиб.
Посольство не располагает данными, что автобус перевозил организованную туристическую группу из РФ. На место ЧП выехали сотрудники посольства для выяснения обстоятельств.
Движение по развязке автомагистрали Сиена – Флоренция временно перекрыто в направлении Сиены. Образовалась километровая пробка.
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина рассказала СМИ, что разбившийся двухэтажный автобус принадлежит итальянскому туроператору "Европа Вояж".
Портал Radio Siena уточняет, что погибшая – 40-летняя женщина-гид. Также, по данным издания, в автобусе находились не только россияне, но и граждане Грузии, Казахстана и Армении.
Автобус с российскими туристами перевернулся в Италии
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