Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

14:00

Состояние четырех попавших в ДТП в Италии туристов оценивается как тяжелое

происшествия за рубежом

14:00

Поделиться в социальных сетях:

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Состояние четверых пострадавших в ДТП в Италии оценивается как тяжелое.

"Четверо находятся в тяжелом состоянии, четверо в состоянии средней тяжести. Пострадавшие доставлены в больницы города Сиена", – цитирует "Интерфакс" пресс-атташе посольства РФ Дмитрия Гурина.

Представитель посольства подтвердил факт аварии, отметив, что инцидент произошел в 9:30 утра. Автобус с туристами ехал из Флоренции в Сиену. По информации департамента гражданской защиты и обороны Италии, в автобусе находились 60 человек. Один человек погиб.

Посольство не располагает данными, что автобус перевозил организованную туристическую группу из РФ. На место ЧП выехали сотрудники посольства для выяснения обстоятельств.

Движение по развязке автомагистрали Сиена – Флоренция временно перекрыто в направлении Сиены. Образовалась километровая пробка.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина рассказала СМИ, что разбившийся двухэтажный автобус принадлежит итальянскому туроператору "Европа Вояж".

Портал Radio Siena уточняет, что погибшая – 40-летняя женщина-гид. Также, по данным издания, в автобусе находились не только россияне, но и граждане Грузии, Казахстана и Армении.

Автобус с российскими туристами перевернулся в Италии

происшествия за рубежом

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика