На Эльбрусе спасли попавшего под лавину гида

Фото: ТАСС/Елена Афонина

Жизнь спортивного гида, попавшего под лавину на Эльбрусе, спасли сотрудники АО "Курорт "Эльбрус". Об этом сообщает официальный аккаунт организации в Instagram.

18 января гид вместе с туристами поехал кататься вне трассы, нарушив правила пользования услугами курорта. В итоге сам же подрезал лавину и попал в нее.

"Счет шел на минуты. Сработав профессионально, спасатели АО "Курорт "Эльбрус" достали пострадавшего из-под снега", – сказано в сообщении.

9 января под лавиной на Эльбрусе погиб 37-летний москвич, катавшийся вне трассы. Его тело спасатели нашли рядом со станцией "Мир" на высоте 3,5 тысячи метров. После гибели мужчины СК начал проверку.