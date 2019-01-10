СК проводит проверку после гибели лыжника на Эльбрусе

Фото: ТАСС/Zuma/Katrina Kochneva

Следователи проводят проверку по факту гибели лыжника из Москвы под лавиной во время катания на Эльбрусе, сообщает пресс-служба СУ СК по Кабардино-Балкарии.

Накануне к спасателям обратилась женщина. Она рассказала, что ее муж утром вышел покататься на лыжах и перестал выходить на связь. Вечером тело мужчины нашли в районе станции "Мир" на высоте 3,5 тысячи метров.

Выяснилось, что 37-летний мужчина катался вне обозначенных трасс и погиб под лавиной.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинского исследования тела погибшего.