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10:45

СК проводит проверку после гибели лыжника на Эльбрусе

происшествия

10:45

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Фото: ТАСС/Zuma/Katrina Kochneva

Следователи проводят проверку по факту гибели лыжника из Москвы под лавиной во время катания на Эльбрусе, сообщает пресс-служба СУ СК по Кабардино-Балкарии.

Накануне к спасателям обратилась женщина. Она рассказала, что ее муж утром вышел покататься на лыжах и перестал выходить на связь. Вечером тело мужчины нашли в районе станции "Мир" на высоте 3,5 тысячи метров.

Выяснилось, что 37-летний мужчина катался вне обозначенных трасс и погиб под лавиной.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинского исследования тела погибшего.

происшествия

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