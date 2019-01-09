Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Лыжник из Москвы погиб под лавиной на Эльбрусе, катаясь вне обозначенных трасс. Об этом сообщили РИА Новости в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС РФ.

По информации ведомства, мужчина 1981 года рождения катался вне трассы в районе станции "Мир". На высоте около 3,5 тысячи метров он подрезал лавину, которая в результате и накрыла его. Тело пропавшего лыжника обнаружили вечером 9 января.

Представитель МЧС также отметил, что спасатели продолжают поиски на месте ЧП, так как, по некоторым данным, спортсмен мог кататься не один.