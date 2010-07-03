Россиянка погибла при восхождении на вулкан Фудзи в Японии

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Россиянка погибла во время восхождения на японский вулкан Фудзи, сообщает агентство Киодо.

По предварительной информации, на 29-летнюю Анну Дубровину упал камень или осколок горной породы. Сейчас местная полиция обследует горную тропу и ее окрестности.

В консульском отделе посольства РФ в Японии сообщили, что не владеют информацией о произошедшем.

Фудзи – действующий вулкан высотой 3 776 метров и одно из самых популярных мест в Японии среди иностранных туристов.

10 августа в горах Кабардино-Балкарии получил травму ноги 31-летний альпинист из Москвы. Его эвакуировали на вертолете и передали медикам.