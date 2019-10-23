Ученые выяснили причину смерти Александра Македонского

Фото: картина пера Жана-Батиста Реньо
Греческие ученые выяснили, как погиб Александр Македонский. Они провели многолетнее исследование, его результаты объявил доктор Томас Герасимидис, почетный профессор медицины из Университета Аристотеля в Салониках. Об открытии пишет Greek Reporter.
Исследование начали в 1995 году. Ученые пришли к выводу, что Александр умер от острого панкреонекроза (заболевания поджелудочной железы, вызванного осложнением острого панкреатита. – Прим. ред.). Эту болезнь может вызывать переедание и злоупотребление алкоголем. Симптомы панкреонекроза исследователи обнаружили в трудах Арриана, Птолемея, Плутарха, Квинта Курция и других историков. Источники указывают, что болезнь Александра Македонского длилась две недели и сопровождалась сильной болью в животе после обильного приема пищи и вина. Боли сопровождались лихорадкой и ежедневной прогрессирующей деградацией в течение 14 дней.
Герасимидис добавил, что в первый день болезни Александр испытывал сильные боли в животе, у него была высокая температура. Врачи вызвали у него рвоту, в те времена это был самый распространенный способ лечения. Затем Александр принимал холодные ванны, чтобы спала температура. На второй день Македонский был истощен, его знобило, живот все так же болел. Несмотря на плохое самочувствие, он отправился во дворец своего военачальника Мидиоса, где снова съел "тяжелую" пищу и выпил вина. На третий день высокая температура сопровождалась ознобом, начались трудности с дыханием. Потом здоровье полководца ухудшалось, у него начались галлюцинации, и ему стало труднее общаться с окружающими.
Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис как следствие панкреонекроза. Ранее в научных кругах была распространена версия о том, что Македонский умер от малярии. Однако ученые отмечают, что малярия обычно не вызывает смерти таким образом и так быстро, как у Александра. Теория о пневмонии также была отвергнута, так как пневмония редко не сопровождается острой болью в животе. Брюшной тиф исключили, поскольку в то время не было эпидемии и симптомы не совпадают.
Александр Македонский умер 13 июня 323 года до нашей эры в возрасте 33 лет.
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