Заболеваемость мышиной лихорадкой выросла в России в 1,5 раза

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, называемой мышиной лихорадкой, увеличилась в России в 1,5 раза с начала года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Казанского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора.

"За 10 месяцев 2025 года заболеваемость зарегистрирована в 8 федеральных округах и 54 субъектах России. Среди заболевших превалировало городское население – 86%, на долю сельского населения пришлось 13%", – говорится в сообщении.

При этом, как подчеркнули в Роспотребнадзоре, в многолетней динамике в стране фиксируется устойчивое снижение заболеваемости. В настоящее время показатели ниже в 3 раза, чем в 2019 году, и в 1,5 раза среднемноголетних значений.

Ранее Роспотребнадзор опроверг вспышку гонконгского гриппа в Подмосковье. Заболеваемость ОРВИ и гриппом также не превысила сезонного уровня. Доля госпитализированных достигла 1,7% от всего числа зараженных.

Эпидемиологическая ситуация находится на постоянном контроле. От гриппа привиты свыше 62% жителей Подмосковья.

