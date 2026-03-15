Временные ограничения введены в районе аэропорта Шереметьево

Временные ограничения на прилет и вылет воздушных судов введены в районе московского аэропорта Шереметьево в связи с действием сигнала "Ковер". Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.

Несмотря на это, аэропорт продолжает отправлять и принимать самолеты по согласованию с соответствующими органами. Однако пассажиров предупредили о возможном длительном ожидании во время обслуживания рейсов. В Шереметьево объяснили, что это связано с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности.

Также не исключены изменения в расписании полетов. Представители авиагавани посоветовали пассажирам узнавать данные о статусе рейсов через коммуникационные каналы авиакомпаний.

Ограничения на прилет и вылет самолетов также введены в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

