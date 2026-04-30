Эвакуированные жители Туапсе могут вернуться домой после ЧП на НПЗ

Вокруг потушенного в Туапсе НПЗ, который полыхал после атаки БПЛА, сняли оцепление. Об этом рассказал начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Туапсинского муниципального округа Евгений Шевченко.

"Полчаса назад снято оцепление. Планируется, что сегодня (30 апреля. – Прим. ред.) жители смогут начать возвращаться в свои дома", – приводит его слова ТАСС.

Краснодарский край подвергся атаке украинских беспилотников в ночь на 28 апреля. Упавшие на территорию НПЗ в Туапсе фрагменты дронов спровоцировали пожар, который впоследствии перекинулся на двухэтажный жилой дом и поспособствовал выбросу нефтепродуктов из резервуара.

В связи с этим на территории Туапсинского муниципального округа был введен режим ЧС регионального уровня. Власти объявили эвакуацию жителей домов у места возгорания. Локализовать основной очаг удалось утром 29-го числа, а потушить – 30 апреля.