Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

30 апреля, 14:21

Город

В районе Чертаново Центральное построят новое здание отдела полиции

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве началось проектирование нового здания для отдела полиции в районе Чертаново Центральное. Его возведут в рамках Адресной инвестиционной программы, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"На Чертановской улице по программе "Безопасный город" за счет средств городского бюджета возведут здание для отдела полиции площадью свыше шести тысяч квадратных метров", – уточнил вице-мэр.

Он рассказал, что объект переменной этажности – от трех до пяти этажей – построят с использованием передовых технологий и высококачественных материалов. В здании создадут комфортные условия для несения службы, учебных занятий, тренировок и отдыха полицейских.

В здании обустроят специальные помещения для содержания задержанных, зоны боевой и служебной подготовки, тылового обеспечения и другие функциональные пространства. Здание оснастят современными инженерными системами, а также укомплектуют мебелью и оборудованием, отметил глава департамента городского строительства Алексей Александров.

Кроме того, продолжил он, для полицейских сделают тир со стрелковой галереей, тренажерный и спортивный залы, служебные кабинеты, помещения для приема пищи и комнаты отдыха. Для проведения мероприятий и оперативных совещаний оборудуют конференц-зал с мультимедийной системой.

На прилегающей территории высадят кустарники, заасфальтируют дорожки и уложат газон. Для размещения транспорта предусмотрят подземную и наземную парковки. Безопасность полицейских и посетителей будут обеспечивать электронные системы защиты, наблюдения и контроля доступа.

Еще одно здание для отдела полиции построят на Азовской улице в районе Зюзино. Площадь объекта составит шесть тысяч квадратных метров. Внутри разместят кабинеты следователей, комнату приема граждан, отделение по вопросам миграции, помещения следственно-оперативной группы и уголовного розыска.

