19 марта, 09:27

Новое здание для отдела полиции появится в столичном районе Зюзино

Фото: stroi.mos.ru

Современное здание для отдела полиции построят в столичном районе Зюзино. Специалисты уже приступили к проектированию объекта в рамках программы "Безопасный город", заявил глава департамента гражданского строительства Алексей Александров.

По его словам, здание площадью около 6 тысяч квадратных метров появится на Азовской улице за счет средств городского бюджета. Новый объект обеспечит комфортные условия для несения службы, учебных занятий, тренировок и отдыха.

Там разместят кабинеты следователей, комнату приема граждан, отделение по вопросам миграции, помещения следственно-оперативной группы и уголовного розыска.

"Кроме того, предусмотрены тренажерный зал, зал борьбы, тир на 9 рубежей и конференц-зал на 155 мест для проведения собраний и торжественных мероприятий", – добавил Александров.

Внутренняя отделка будет выполнена с использованием современных материалов в соответствии с функциональным назначением пространств. Для наружной отделки предусмотрена навесная фасадная система с крупноформатными панелями и ламелями из нержавеющей стали, а также алюминиевая витражная конструкция с двухкамерными стеклопакетами. Стены облицуют керамогранитной плиткой.

На прилегающей территории площадью 0,7 гектара проведут благоустройство и озеленение. Рабочие высадят кустарники, уложат газон, заасфальтируют дорожки и установят малые архитектурные формы.

Кроме того, планируется построить подземную парковку на 10 машино-мест и организовать наземную стоянку на 30 машин, а также сделать зону отдыха и спортивную площадку.

Ранее на улице Летчика Бабушкина открылось новое здание отдела полиции по Лосиноостровскому району. Его возвели по индивидуальному проекту за счет столичного бюджета. Площадь объекта составляет 6 тысяч "квадратов".

Читайте также


город

Главное

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

Что известно о предложении направлять не желающих рожать женщин к психологу?

Минздрав предложил ввести репродуктивную диспансеризацию

Если женщина не хочет детей, специалист поможет разобраться и вывести на другие психологические моменты

Читать
закрыть

Почему мужчины жалуются на жизнь на первом свидании?

Нагрузка из-за неопределенности в современном мире заставляет мужчин испытывать дискомфорт

Мужчины стали более чувствительными: они могут говорить о том, что их беспокоит, открыто

Читать
закрыть

Как выстроить удаленную работу в условиях ограничений интернета?

Следует оценить ресурсы: в частности, посмотреть остатки мобильного трафика

Если сбой затягивается, надо письменно уведомить работодателя

Читать
закрыть

Как открытие нового подтипа рака изменит лечение пациентов?

Открытие позволяет искать новые пути улучшения лечения

Специалисты смогут выделить подгруппу больных с неблагоприятным прогнозом

Читать
закрыть

Могут ли запретить "обвинительные" публикации в СМИ?

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу

В Госдуме призывают перестать придумывать новые запреты для журналистов

Читать
закрыть

