Новое здание для отдела полиции появится в столичном районе Зюзино

Современное здание для отдела полиции построят в столичном районе Зюзино. Специалисты уже приступили к проектированию объекта в рамках программы "Безопасный город", заявил глава департамента гражданского строительства Алексей Александров.

По его словам, здание площадью около 6 тысяч квадратных метров появится на Азовской улице за счет средств городского бюджета. Новый объект обеспечит комфортные условия для несения службы, учебных занятий, тренировок и отдыха.

Там разместят кабинеты следователей, комнату приема граждан, отделение по вопросам миграции, помещения следственно-оперативной группы и уголовного розыска.

"Кроме того, предусмотрены тренажерный зал, зал борьбы, тир на 9 рубежей и конференц-зал на 155 мест для проведения собраний и торжественных мероприятий", – добавил Александров.

Внутренняя отделка будет выполнена с использованием современных материалов в соответствии с функциональным назначением пространств. Для наружной отделки предусмотрена навесная фасадная система с крупноформатными панелями и ламелями из нержавеющей стали, а также алюминиевая витражная конструкция с двухкамерными стеклопакетами. Стены облицуют керамогранитной плиткой.

На прилегающей территории площадью 0,7 гектара проведут благоустройство и озеленение. Рабочие высадят кустарники, уложат газон, заасфальтируют дорожки и установят малые архитектурные формы.

Кроме того, планируется построить подземную парковку на 10 машино-мест и организовать наземную стоянку на 30 машин, а также сделать зону отдыха и спортивную площадку.

Ранее на улице Летчика Бабушкина открылось новое здание отдела полиции по Лосиноостровскому району. Его возвели по индивидуальному проекту за счет столичного бюджета. Площадь объекта составляет 6 тысяч "квадратов".