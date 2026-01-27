Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января, 12:13

Мэр Москвы

Собянин открыл новое здание ОВД по району Щербинка

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин и начальник ГУ МВД России по Москве Олег Баранов открыли новое здание отдела полиции по району Щербинка. Оно было возведено по индивидуальному проекту.

"Это современное, светлое, хорошее здание, приспособленное для работы. Здесь для этого есть все: и для работников полиции, и для населения, которое будет обращаться сюда за помощью", – подчеркнул мэр.

Глава города также добавил, что в Москве продолжают улучшать материальную базу главного управления внутренних дел. Большинство объектов уже находятся в хорошем состоянии. В частности, в 2025 году было возведено 4 новых здания, в 2026-м – еще 2.

В материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы уточняется, что площадь нового здания на улице Захарьинские Дворики составляет 7,6 тысячи квадратных метров. Его строительство осуществлялось с июня 2022 года по август 2025-го, работы были выполнены за счет бюджета столицы по программе "Безопасный город".

Отдел оснащен современными инженерными системами, а также укомплектован мебелью, оргтехникой и необходимым оборудованием. Здесь есть помещения боевой и служебной подготовки, дежурной части, следственного отдела и прочее. Кроме того, в здании имеются зал борьбы и тренажерный зал, а для размещения служебного транспорта – встроенный гараж на 8 машино-мест и наземная парковка на 19 машиномест. Прилегающая территория была благоустроена.

Всего в планах на 2027–2030 годы строительство 20 объектов столичной полиции общей площадью 159,4 тысячи квадратных метров. Новые здания появятся в районах Тверском, Бекасово, Обручевском, Зюзино, проспект Вернадского, Чертаново Центральное и других.

Ранее сообщалось, что в Москве в рамках программы "Безопасный город" с 2020 года возвели 26 зданий для сотрудников полиции и пожарных. Это позволяет повысить их оперативность и эффективность.

Самый большой комплекс площадью около 60 тысяч "квадратов" появился в районе Очаково-Матвеевское на Рябиновой улице. Он предназначен для полка полиции и отряда специального назначения. На его территории также имеется учебно-тренировочная база.

Читайте также


мэр Москвыбезопасностьгород

Главное

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика