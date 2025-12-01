Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 декабря, 13:56

Город

В Москве с 2020 года построено 26 зданий для сотрудников полиции и пожарных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве в рамках программы "Безопасный город" с 2020 года возвели 26 зданий для сотрудников полиции и пожарных. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Это современные здания для отделов полиции, опорных пунктов участковых уполномоченных и пожарных депо общей площадью около 160 тысяч квадратных метров. Благодаря возведению новых объектов улучшается материально-техническая база правоохранительных органов и пожарной охраны, что позволяет повысить их оперативность и эффективность", – сказал он.

Самый большой комплекс площадью около 60 тысяч квадратных метров появился в районе Очаково-Матвеевское на Рябиновой улице. Он предназначен для полка полиции и отряда специального назначения. В двух восьмиэтажных зданиях расположены кабинеты, архивы, комнаты отдыха, казарменный блок с медпунктом и бытовыми помещениями. На его территории имеется учебно-тренировочная база, где расположились тренировочные залы, галереи для стрельбы, комната для отработки тактических навыков.

По словам главы департамента гражданского строительства Алексея Александрова, больше всего объектов по программе "Безопасный город" возвели на территории Троицкого и Новомосковского административных округов. Там построены 13 зданий, площадь которых превысила 46 тысяч квадратных метров. Из них 2 предназначены для сотрудников полиции и 11 – для пожарных.

Александров отметил, что только за прошлый год в ТиНАО были построены 4 здания пожарных депо, в которых есть 16 машино-мест. Одно из них расположилось в деревне Картмазово района Коммунарка. Его площадь составила 4,2 тысячи квадратных метров. Там обустроены помещения для обслуживания спецтехники, пункт связи, медицинский пункт, тренажерный и конференц-залы, комната отдыха. Для тренировок пожарных на территории имеется специальная башня со скалодромом, спортивная площадка, учебные гидранты.

В районе Тропарево-Никулино на западе Москвы появилось здание пожарного депо, вмещающее 5 пожарных автомобилей. Там есть диспетчерская и гараж, в котором техника не только хранится, но и обслуживается. На территории также есть башня для тренировок.

"Мосгосстройнадзор контролировал возведение административных объектов на всех этапах – суммарно состоялось более 150 выездных мероприятий, в рамках которых проводилась оценка качества конструкций и материалов", – подчеркнул председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Он добавил, что по итогу проверок были оформлены заключения о соответствии зданий требованиям проектной документации и разрешено ввести здания в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что с 2011 года в Москве построили почти 4 тысячи нежилых объектов общей площадью более 49,6 миллиона квадратных метров. Строительство велось как за счет Адресной инвестиционной программы, так и силами инвесторов. При этом около 3 тысяч объектов были построены за счет внебюджетных источников.

Читайте также


город

Главное

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика