В Москве с 2020 года построено 26 зданий для сотрудников полиции и пожарных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве в рамках программы "Безопасный город" с 2020 года возвели 26 зданий для сотрудников полиции и пожарных. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Это современные здания для отделов полиции, опорных пунктов участковых уполномоченных и пожарных депо общей площадью около 160 тысяч квадратных метров. Благодаря возведению новых объектов улучшается материально-техническая база правоохранительных органов и пожарной охраны, что позволяет повысить их оперативность и эффективность", – сказал он.

Самый большой комплекс площадью около 60 тысяч квадратных метров появился в районе Очаково-Матвеевское на Рябиновой улице. Он предназначен для полка полиции и отряда специального назначения. В двух восьмиэтажных зданиях расположены кабинеты, архивы, комнаты отдыха, казарменный блок с медпунктом и бытовыми помещениями. На его территории имеется учебно-тренировочная база, где расположились тренировочные залы, галереи для стрельбы, комната для отработки тактических навыков.

По словам главы департамента гражданского строительства Алексея Александрова, больше всего объектов по программе "Безопасный город" возвели на территории Троицкого и Новомосковского административных округов. Там построены 13 зданий, площадь которых превысила 46 тысяч квадратных метров. Из них 2 предназначены для сотрудников полиции и 11 – для пожарных.

Александров отметил, что только за прошлый год в ТиНАО были построены 4 здания пожарных депо, в которых есть 16 машино-мест. Одно из них расположилось в деревне Картмазово района Коммунарка. Его площадь составила 4,2 тысячи квадратных метров. Там обустроены помещения для обслуживания спецтехники, пункт связи, медицинский пункт, тренажерный и конференц-залы, комната отдыха. Для тренировок пожарных на территории имеется специальная башня со скалодромом, спортивная площадка, учебные гидранты.

В районе Тропарево-Никулино на западе Москвы появилось здание пожарного депо, вмещающее 5 пожарных автомобилей. Там есть диспетчерская и гараж, в котором техника не только хранится, но и обслуживается. На территории также есть башня для тренировок.

"Мосгосстройнадзор контролировал возведение административных объектов на всех этапах – суммарно состоялось более 150 выездных мероприятий, в рамках которых проводилась оценка качества конструкций и материалов", – подчеркнул председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Он добавил, что по итогу проверок были оформлены заключения о соответствии зданий требованиям проектной документации и разрешено ввести здания в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что с 2011 года в Москве построили почти 4 тысячи нежилых объектов общей площадью более 49,6 миллиона квадратных метров. Строительство велось как за счет Адресной инвестиционной программы, так и силами инвесторов. При этом около 3 тысяч объектов были построены за счет внебюджетных источников.

