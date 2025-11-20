Технологии метростроения применили в работах в НИИ имени Склифосовского

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В центре Москвы при возведении нового комплекса Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского применяют технологию, которая обычно используется в метростроении, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Для повышения безопасности и гибкости в строительных проектах на площадке установлен первый в России башенный кран, управляемый дистанционно. Для контроля за транспортировкой грузов и отходов внедрены системы искусственного интеллекта и лазерного сканирования", – отметил вице-мэр.

По словам заммэра, из-за сложной гидрогеологии и глубины котлована в 15 метров строители возводят "стену в грунте" глубиной 25 метров

"Стена в грунте" – это способ создания глубокой бетонной стены в земле, без рытья обычного котлована. Технология позволяет укрепить стенки будущего подземного сооружения и эффективно защитить его от грунтовых вод. Чаще всего этот метод применяется при возведении тоннелей, метро и подземных переходов.

Как отметил руководитель столичного департамента гражданского строительства Алексей Александров, общий объем котлована превысит 300 тысяч кубических метров. Новый комплекс будет состоять из 5 башен переменной этажности, 2 подземных уровней и технического этажа.

В здании создадут все необходимые условия для лечения и реабилитации пациентов, соответствующие высочайшим стандартам современной медицины. В ближайшее время строители планируют приступить к устройству фундамента будущего медицинского комплекса, уточнил он.

Ранее сообщалось, что с 2011 года в Москве построили почти 4 тысячи нежилых объектов общей площадью более 49,6 миллиона квадратных метров. Строительство велось как за счет Адресной инвестиционной программы, так и силами инвесторов. При этом около 3 тысяч объектов были построены за счет внебюджетных источников.