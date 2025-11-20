Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября, 13:42

Город

Технологии метростроения применили в работах в НИИ имени Склифосовского

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В центре Москвы при возведении нового комплекса Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского применяют технологию, которая обычно используется в метростроении, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Для повышения безопасности и гибкости в строительных проектах на площадке установлен первый в России башенный кран, управляемый дистанционно. Для контроля за транспортировкой грузов и отходов внедрены системы искусственного интеллекта и лазерного сканирования", – отметил вице-мэр.

По словам заммэра, из-за сложной гидрогеологии и глубины котлована в 15 метров строители возводят "стену в грунте" глубиной 25 метров

"Стена в грунте" – это способ создания глубокой бетонной стены в земле, без рытья обычного котлована. Технология позволяет укрепить стенки будущего подземного сооружения и эффективно защитить его от грунтовых вод. Чаще всего этот метод применяется при возведении тоннелей, метро и подземных переходов.

Как отметил руководитель столичного департамента гражданского строительства Алексей Александров, общий объем котлована превысит 300 тысяч кубических метров. Новый комплекс будет состоять из 5 башен переменной этажности, 2 подземных уровней и технического этажа.

В здании создадут все необходимые условия для лечения и реабилитации пациентов, соответствующие высочайшим стандартам современной медицины. В ближайшее время строители планируют приступить к устройству фундамента будущего медицинского комплекса, уточнил он.

Ранее сообщалось, что с 2011 года в Москве построили почти 4 тысячи нежилых объектов общей площадью более 49,6 миллиона квадратных метров. Строительство велось как за счет Адресной инвестиционной программы, так и силами инвесторов. При этом около 3 тысяч объектов были построены за счет внебюджетных источников.

Читайте также


городстроительство

Главное

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

Чем опасны БАДы для снижения веса?

Пищевые волокна могут травмировать воспаленный ЖКТ, а аминокислоты – вызвать подагру

Некоторые добавки в сочетании с антикоагулянтами приводят к кровотечению

Читать
закрыть

Кому не стоит делать массаж лица?

Стоит быть аккуратными пациентам с куперозом в стадии обострения

Сыпь грозит людям с жидкой себореей, поскольку у них жирная кожа и расширенные поры

Читать
закрыть

Что происходит со сделками на вторичном рынке жилья?

В РФ возвращают квартиры продавцам из-за "сделок под давлением мошенников"

Эксперты призывают принять закон о деятельности профессиональных риелторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика