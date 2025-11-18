Сергей Собянин рассказал, каким будет стадион "Торпедо" после реконструкции

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин посетил стадион "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова и ознакомился с ходом его реконструкции.

"Мы восстанавливаем один из самых старейших и знаменитых московских футбольных стадионов, на котором тренировалось и играло целое поколение российских знаменитых футболистов. Сегодня идет работа, которая находится в продвинутой, можно сказать, завершающей стадии", – сказал мэр.

Градоначальник выразил уверенность, что стадион станет одним из самых лучших в России, поскольку его проект предполагает размещение в нем современного поля, тренировочных площадок и детской академии футбола.

В свою очередь, присутствующий на объекте президент компании Sminex Алексей Тулупов заявил, что все реконструкционные работы будут завершены в 2026 году. По его словам, стадион сможет вмещать до 15 тысяч зрителей. Более того, уже сейчас там в различных секциях занимаются 1,3 тысячи детей.

"Арена, может быть, не самая большая, но самая ближайшая к Кремлю, в конце концов. И в целом здесь благодаря усилиям города <…> район очень хорошо развивается", – обратил внимание он.

В материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы добавляется, что стадион "Торпедо", построенный в 1959 году как тренировочная площадка для футбольной команды завода ЗИЛ – московского "Торпедо", в настоящее время готов на 70%. Согласно плану, реконструкция завершится в третьем квартале 2026-го.

Текущая реконструкция предполагает преобразование объекта в современную футбольную арену, способную принимать соревнования всероссийского и международного уровня. Более того, стадион будет соответствовать IV категории по классификации УЕФА и I категории по стандартам РФС.

По завершению вместимость главной арены увеличится на 1,6 тысячи мест и составит 15 тысяч зрителей. Игровое поле будет оборудовано искусственным газоном, соответствующим стандартам FIFA Quality Pro. Также проект включает в себя одно полноразмерное и два тренировочных поля с таким же покрытием.

Ранее Собянин рассказывал, что в следующем году на развитие физической культуры и спорта в Москве будет выделено 173,3 миллиарда рублей. Средства пойдут на строительство, ремонт и оснащение спортивных объектов.

В частности, до 2028 года планируется возвести более 150 новых всесезонных площадок и комплексов, а также обновить 68 существующих объектов. Благоустройство территории Гребного канала также в приоритете, указал градоначальник, добавив, что всего в ближайшие три года будет проведена реновация 11 многофункциональных спортивных пространств.

