Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 декабря, 16:19

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Туманов: из верхушки ананаса можно получить новое растение

Эксперт рассказал, как вырастить дома ананас

Фото: 123RF.com/budabar

Из верхушки ананаса можно вырастить новое домашнее растение, рассказал Москве 24 руководитель общественной организации "Садоводы России" Андрей Туманов.

Для этого нужно соблюдать два правила. Во-первых, верхушка сразу после среза должна 2–3 дня полежать и подсохнуть. Если ее сразу посадить, она сгниет, предупредил эксперт.

"Во-вторых, сажать есть смысл только зеленую верхушку, которая не имеет сухих пожелтевших листьев, иначе есть вероятность, что ничего не получится. В уходе бромелиевые, к которым и относится ананас, – одни из самых неприхотливых комнатных растений: их практически невозможно погубить", – сказал Туманов.

По его словам, растение нельзя переливать. Воду лучше лить не в горшок, а прямо в розетку ананаса. Именно из нее он "пьет", а не через корневую систему, которая у него довольно слабая, уточнил специалист.

Он считает, что в целом вырастить какие-либо экзотические растения из косточек покупных фруктов сложно. Они могут прорасти, но потом, вероятно, погибнут. Особенно это касается субтропических растений, так как зимой в квартире для них складываются неблагоприятные условия: влажность понижается, температура становится высокой, а света не хватает.

"Но есть еще одно исключение из правил – это финики. Косточку достаточно воткнуть в горшок с землей и получить финиковую пальму. И она также будет очень неприхотлива в уходе: можно даже уехать в отпуск и не беспокоиться, что ее никто не поливает. Однако по приезде надо сразу полить растение", – уточнил глава "Садоводов России".

Ранее биолог Михаил Воробьев рассказал, что некоторые популярные домашние растения могут быть опасны для здоровья. К ним относятся паслен перцевидный, молочай, диффенбахия и монстера. Плоды паслены ядовиты, а сок молочая при попадании на слизистую глаза может вызвать сильное раздражение и покраснение.

Экологи посоветовали поставить дома растения, чтобы очистить воздух

Читайте также


обществоэксклюзив

Главное

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика