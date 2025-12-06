Работы на станции "ЗИЛ" Бирюлевской линии метро завершены более чем на четверть

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство станции "ЗИЛ", конечной на Бирюлевской линии метро, завершено более чем на четверть. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В настоящее время ее готовность составляет 28%. В частности, специалисты завершили работы по разработке грунта и устройству ограждающих конструкций котлована, а также перенесли все инженерные коммуникации из зоны строительства тупиков за станцией.

"На тупиках продолжаются активные земляные работы в рамках возведения станционного комплекса – здесь уже разработано 26 тысяч кубометров", – цитирует Ефимова портал мэра и правительства столицы.

Сейчас рабочие приступили к устройству монолитных конструкций. Залит лоток платформы и уложено более 10 тысяч кубических метров бетона.

"Помимо платформенного участка с пересадкой на одноименную станцию Троицкой линии, в составе станционного комплекса предполагается создание оборотных тупиков для подвижного состава, а также служебной соединительной ветки с Троицкой линией метро и камеры съездов", – добавил гендиректор АО "Мосинжпроект" Максим Гаман.

Ранее была завершена проходка участка Бирюлевской линии метро под руслом Москвы-реки. Чтобы не допустить рисков затопления и обрушения тоннеля, специалисты провели тщательные подготовительные работы.

Проходка правого тоннеля длиной свыше 1,6 километра между станциями "Остров мечты" и "Кленовый бульвар" началась летом 2025 года.