06 ноября, 15:24

Транспорт

Завершена проходка участка Бирюлевской линии метро под руслом Москвы-реки

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Тоннелепроходческий комплекс (ТПМК) прошел под руслом Москвы-реки на участке новой Бирюлевской линии метро, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он напомнил, что проходка правого тоннеля длиной свыше 1,6 километра между станциями "Остров мечты" и "Кленовый бульвар" началась летом 2025 года. Здесь работает шестиметровый ТПМК "Елена", а проходка осложняется водонасыщенными грунтами.

"Самым ответственным стал участок протяженностью 210 метров под руслом Москвы-реки. Чтобы не допустить рисков затопления и обрушения тоннеля, специалисты провели тщательные подготовительные работы: обследовали территорию и запроектировали работы", – указал заммэра.

ТПМК оснащен вакуумным блокоукладчиком и набором специального оборудования, что позволяет работать не только в сложных грунтах, насыщенных водой, но и в горных породах. Такой комплекс обслуживают 35 человек в смену.

При помощи щита "Елена" уже пройдено 715 метров будущего тоннеля. Согласно регламенту, ТПМК необходима техническая остановка для проверки работоспособности и замены режущего инструмента. После завершения работ на "Кленовом бульваре" щит разберут, обслужат и увезут на станцию "ЗИЛ" Бирюлевской линии метро.

"Оттуда он начнет прокладывать тоннель до станции "Остров мечты", – рассказал генеральный директор "Мосинжпроекта" Максим Гаман.

В это же время метростроевцы готовятся к проходке левого перегонного тоннеля. Все работы проходят под контролем комитета государственного строительного надзора, уточнил председатель ведомства Антон Слободчиков. По его словам, инспекторы уже провели выездную проверку, следующее проверочное мероприятие ожидается в ноябре 2025 года.

Бирюлевская линия метро пройдет от бывшей промзоны "ЗИЛ" до районов Западное и Бирюлево Восточное, ее длина составит 22,2 километра. Здесь запланированы 10 станций, пересадки на МЦК, Троицкую, Замоскворецкую и Большую кольцевую линии метро, а также на поезда Павелецкого направления Московской железной дороги.

До этого в Москве началось строительство второго этапа Троицкой линии метро, куда вошел участок от станции "Новомосковская" до станции "Троицк". Начальные работы включают ограждение и геологоразведку на площадках будущих станций. Затем начнется активное сооружение станционных комплексов. Запуск нового участка поможет жителям ТиНАО быстрее добираться до центра города.

