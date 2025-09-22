Сергей Собянин рассказал о строительстве Бирюлевской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве в текущем году приступили к строительству Бирюлевской линии метро. Работы также ведутся над Троицкой и Рублево-Архангельской ветками, рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что основной участок Троицкой линии от станции "ЗИЛ" до "Новомосковской" был открыт в 2024–2025 годах. В настоящее время ведется подготовка к строительству второго участка. При этом первый запуск на Рублево-Архангельской запланирован на 2026 год. Всего будет открыто порядка 30 станций.

Бирюлевская линия даст горожанам 10 новых станций. Она включит пересадки на Замоскворецкую, Троицкую и Большую кольцевую линии (БКЛ), Московское центральное кольцо (МЦК), а также Павелецкое направление Московской железной дороги (МЖД).

"В результате метро придет в большие районы на юге Москвы – Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное, а также улучшит транспортное обслуживание районов Даниловского, Нагатинский Затон, Нагатино-Садовники, Печатники, Москворечье-Сабурово и Царицыно", – отметил Собянин.

На указанных территориях проживают порядка миллиона москвичей, многие из них впервые получат станции метро в пешей доступности, подчеркнул мэр.

В настоящее время ведется строительство трех станций – "ЗИЛ", "Остров мечты" и "Кленовый бульвар". Первая расположится у пересечения проспекта Лихачева с улицей Братьев Рябушинских и создаст пересадку на Троицкую линию и МЦК.

"Строительство идет активно: ограждающие конструкции готовы почти на 100%, разработка грунта и пересадка на Троицкую линию выполнены на 55%", – уточнил мэр.

Между проспектом Андропова и Южным ландшафтным парком появится станция "Остров мечты". Пассажиры с нее смогут пересесть на "Технопарк" Замоскворецкой линии. Специалисты завершили работы над ограждающими конструкциями и занимаются разработкой котлована. Там идет проходка тоннеля до станции "Кленовый бульвар".

Последнюю возведут у пересечения одноименного бульвара с улицей Новинки. С "Кленового бульвара" будет пересадка на БКЛ. Собянин отметил, что там также ведутся активные строительные работы. По его словам, сооружение ограждающих конструкций выполнено на 66%, ведутся работы по разработке грунта котлована.

"Еще семь станций будущей линии – "Курьяново", "Москворечье", "Кавказский бульвар", "Каспийская", "Липецкая", "Лебедянская", "Бирюлево" – сейчас в проектировании", – добавил градоначальник.

Кроме того, по словам Собянина, параллельно ведутся работы над возведением электродепо "Бирюлевское". Там будут обсуживаться поезда новой линии метро. Объект расположится в районе Бирюлево Западное на площади свыше 15,6 гектара и будет включать 14 зданий.

Собянин подчеркнул, что в электродепо создадут необходимые условия для отстоя и обслуживания составов. Также машинисты смогут там комфортно проводить время для отдыха. При этом многие горожане получат работу вблизи дома.

"Метро недалеко от дома делает жизнь лучше. Поэтому мы продолжаем строить и открывать новые линии и станции", – заключил мэр.

Ожидается, что к 2030 году в столичном метро появится еще 13 пересадок и три вестибюля. Благодаря новшествам сократится длительность поездок, будут разгружены дороги. До всех станций планируется организовать маршруты наземного транспорта.

