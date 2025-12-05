Форма поиска по сайту

05 декабря, 18:26

Происшествия

Бизнесмен Ревин осужден на 24 года за передачу "Азову" прожектора от БПЛА

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский (Виталий Ревин внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Российского предпринимателя Виталия Ревина (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) осудили за то, что он передал украинскому полку "Азов" (террористическая организация, запрещенная в России) прожектор для противодействия БПЛА. Об этом сообщает РИА Новости.

Второй западный окружной военный суд признал мужчину виновным и приговорил его к 24 годам лишения свободы с отбыванием первых 6 лет в тюрьме, а остального времени – в колонии строго режима. Также ему предстоит выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей.

Ревин, уроженец Черниговской области, живший в Курске, был задержан в сентябре 2024 года. Выяснилось, что он связался с представителями украинского полка и предложил им зенитный прожектор, который сам и спроектировал. Ревин отправил его из Курска в Киев через Литву.

Сами украинцы, по словам мужчины, остались довольны устройством и запросили у него новую партию таких прожекторов. Также он пояснил, что передавал не только устройства, но и всю документацию, а также консультировал "Азов" по их сборке. Комплектующие он покупал на свои деньги в Китае.

судыпроисшествия

