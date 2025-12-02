Жителя Москвы заподозрили в госизмене

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В Мещанский суд Москвы поступило прошение следствия о взятии под стражу жителя столицы по фамилии Кац по обвинению в государственной измене. Об этом свидетельствует электронная база столичных судебных дел.

Ходатайство было направлено во вторник, 2 декабря. На данный момент решение по этому документу в карточке дела не опубликовано.

При этом, согласно судебным материалам, фигурант с аналогичными инициалами, являющийся студентом первого курса магистратуры ВШЭ, Леонид Кац, в прошлом неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Ранее Подмосковный суд назначил 25-летнему местному жителю 15 лет лишения свободы по делу о госизмене. По данным УФСБ, он обменивался сообщениями с украинкой через чат-бот, а затем связался с мужчиной, представившимся сотрудником ГУР Минобороны Украины.

Угрожая физической расправой и обнародованием интимной переписки, тот поручил подсудимому поджечь релейный шкаф на железной дороге и сжечь в общественном месте Коран. Однако во время совершения преступления он был задержан.