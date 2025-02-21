Житель Подмосковья приговорен к 15 годам лишения свободы за госизмену

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Московский областной суд назначил 25-летнему жителю Подмосковья Роману Болдыреву 15 лет лишения свободы по делу о госизмене. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе УФСБ по Москве и Подмосковью.

По версии спецслужб, злоумышленник несколько недель обменивался сообщениями и фото с украинкой, с которой познакомился через чат-бот. В начале февраля 2024 года через гражданку Украины с Болдыревым связался мужчина, который представился сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Последний начал угрожать россиянину физической расправой и распространением его переписки интимного характера.

Чтобы избежать этого, Болдырев согласился реализовать по заданию украинских спецслужб поджог релейного шкафа на перегоне Подольск – Гривно Курского направления железной дороги. Также россиянин должен был сжечь на виду у людей в Москве Коран, но был задержан. В результате его действия были квалифицированы как госизмена и диверсия.

Теперь по решению суда Болдырев будет отбывать первые 3 года в тюрьме, а остальную часть срока – в исправительной колонии строгого режима.

В конце декабря 2024 года суд в Москве отправил под арест россиянина Чистякова по делу о госизмене. Суть обвинения и личность фигуранта не раскрываются из-за секретности дела. По данной статье мужчине грозит до 20 лет колонии.

