В Челябинске бывшего полицейского осудили на 16 лет за госизмену

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Челябинский областной суд приговорил к 16 годам лишения свободы экс-полицейского, который вступил в террористическую организацию, созданную и координируемую украинскими спецслужбами, совершил диверсию на объекте транспортной инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ РФ по региону.

Мужчину осудили по статье 275 ("Госизмена") и части 1 статьи 281 ("Диверсия") УК РФ.

В пресс-службе ведомства уточнили, что в качестве дополнительной меры наказания мужчине был назначен штраф в размере 250 тысяч рублей и ограничение свободы на срок 1 год и 6 месяцев. Также было принято решение лишить его воинского звания старшего лейтенанта запаса и специального звания майора полиции в отставке.

Сотрудники ФСБ установили, что мужчина связался с агентом иностранного государства. Впоследствии, выполняя поручение иностранной спецслужбы, он осуществил диверсию на одном из объектов транспортной системы Челябинской области.

Ранее жителя Керчи приговорили к 15 годам колонии строгого режима за госизмену. В сентябре 2023-го он послал через мессенджер видеозаписи с географическими координатами мест дислокации средств противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ в Керчи.

Переданные данные могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военнослужащих.