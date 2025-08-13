ФСБ задержала под Кировом пособника Киева, планировавшего поджоги на Транссибе

Фото: depositphotos/Grigorenko

Российские спецслужбы задержали в Кировской области гражданина России, который планировал совершить поджоги на Транссибирской магистрали. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России (ЦОС), передает РИА Новости.

По данным ведомства, россиянин 2006 года рождения вступил в террористическую организацию, которую курировали спецслужбы Украины. После этого он нанес проукраинские надписи в общественных местах и собирался поджечь релейный шкаф Транссибирской магистрали, чтобы помешать грузоперевозкам, которые осуществляются в интересах спецоперации.

Затем его попросили приехать в Москву для того, чтобы подписать контракт для прохождения службы в зоне СВО. Следом злоумышленник планировал перейти на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако мужчина был задержан при попытке выезда в столичный регион.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям "Участие в деятельности терорганизации" и "Госизмена". Злоумышленника арестовали. Ему грозит пожизненный срок.

Ранее двоих подростков в возрасте 16 и 17 лет задержали за поджог маневрового тепловоза в орловском депо. По данным МВД, после пожара аккумуляторный отсек локомотива частично выгорел. Однако при этом никто не пострадал.

Выяснилось, что несовершеннолетние засняли свои действия на видео. Они руководствовались указаниями куратора, который обещал за "работу" 90–120 тысяч рублей. Тем не менее юноши не получили вознаграждение. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте. Подростки арестованы.

