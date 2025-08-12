Готовивший теракт в Подмосковье украинец сбежал из страны от мобилизации

Фото: depositphotos/Grigorenko

Украинец, задержанный за подготовку теракта против высокопоставленного сотрудника Минобороны РФ, сбежал с Украины от мобилизации. Он рассказал об этом на допросе, видео распространил Центр общественных связей ФСБ России.

Задержанный признался, что в 2023 году приехал в РФ и получил российское гражданство. Во время встречи с семьей он познакомился с сотрудником сил специальных операций ВСУ, который предложил документы об отсрочке от мобилизации в обмен на диверсию.

Он также объяснил, что в его задачи входило купить машину и компоненты для самодельного взрывного устройства, после чего установить бомбу в автомобиль.

По словам задержанного, бомба, состоящая из селитры, была установлена под днище под запасным колесом, а электронная часть была установлена в панели под рулевым колесом. Все инструкции куратор отправлял в электронном виде.

Силовики предотвратили в Подмосковье теракт 12 августа. Злоумышленник намеревался оставить автомобиль, начиненный более 60 килограммами взрывчатки, в определенном месте, и взорвать, когда поблизости будет военнослужащий. Задержание прошло на трассе М-4, когда мужчина направлялся к месту планируемого преступления.

