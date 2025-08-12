Теракт против высокопоставленного сотрудника Минобороны предотвращен в Подмосковье

Фото: ТАСС/URA.RU/Вадим Ахметов

В Подмосковье силовики предотвратили теракт против высокопоставленного сотрудника Минобороны. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В результате оперативных мероприятий был задержан подозреваемый, который намеревался оставить автомобиль, начиненный более 60 килограммами взрывчатки, в определенном месте. Злоумышленником оказался гражданин России и Украины 1989 года рождения под псевдонимом Ворон.

Правоохранители выяснили, что он является агентом украинских спецслужб, которые завербовали его на территории третьей страны. По инструкции куратора, полученной в мессенджере Telegram, задержанный изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ) и спрятал его в автомобиле, купленном на деньги противника.

Машину со взрывчаткой он должен был припарковать и взорвать в момент, когда поблизости будет проходить высокопоставленный военнослужащий Минобороны РФ.

В ФСБ добавили, что задержание прошло на трассе М-4, когда мужчина направлялся к месту планируемого преступления.

В ходе допроса подозреваемый признался в содеянном, подтвердив, что сотрудничал со спецслужбами Украины. По его словам, в обмен на теракт ему обещали, что он сможет избежать мобилизации в ВСУ и вернуться на родину.

Ранее сотрудники ФСБ и МВД задержали двух россиян и одного уроженца Средней Азии. Они планировали по указанию украинских спецслужб совершить поджог на территории Краснодарского края, в результате которого пострадал бы объект одного из российских операторов сотовой связи и релейный шкаф.

Злоумышленники сами связались с куратором через Telegram, чтобы после совершения поджога получить вознаграждение. В связи с этим инцидентом были возбуждены уголовные дела по статьям о террористическом акте и попытке диверсии.