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01 августа, 09:48

Происшествия

Житель Севастополя задержан за передачу украинской разведке данных о ПВО

Фото: ТАСС/URA.RU/Вадим Ахметов

Российские спецслужбы задержали жителя Севастополя, который собирал и направлял украинским военнослужащим данные о работе объектов противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

По информации ведомства, россиянин 1978 года рождения фотографировал и снимал на видео, как работают силы ПВО в Севастополе. Все сведения про эти объекты, а также их координаты злоумышленник направлял с помощью телеграм-канала украинской разведке.

Мужчина был задержан по подозрению в госизмене. Злоумышленник уже дал признательные показания.

Ранее сотрудники ФСБ и МВД задержали двух россиян и одного уроженца Средней Азии, которые планировали по заданию украинских спецслужб поджечь объект одного из российских сотовых операторов и релейный шкаф в Краснодарском крае.

Злоумышленники самостоятельно вышли на связь с куратором через телеграм-канал, чтобы после совершения поджогов получить денежное вознаграждение. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела о теракте и покушении на диверсию.

"Московский патруль": полицейские задержали мужчину, передававшего данные россиян за рубеж

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