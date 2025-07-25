ФСБ задержала агента военной разведки Украины за съемку антироссийского фильма

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В Крыму задержали агента военной разведки Украины, готовившего материалы для антироссийского агитационно-пропагандистского фильма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крымского управления ФСБ РФ.

Установлено, что мужчина инициативно вступил в ряды украинской подпольной организации, признанной международной террористической организацией. По данным управления, он участвовал в деятельности организации в период с декабря 2024 по март 2025 года.

"В частности, по заданию куратора он осуществил подготовку материалов и последующую видеосъемку на территории Севастополя антироссийского агитационно-пропагандистского фильма", – говорится в сообщении.

Как заключил специалист, в сценарии фильма имеются признаки политической ненависти и дискредитации внешней политики РФ. Возбуждено уголовное дело, задержанному грозит до 20 лет лишения свободы. Суд в Севастополе арестовал его на два месяца.

Ранее сотрудники ФСБ в восьми регионах России задержали девятерых россиян. Граждане размещали в соцсетях и мессенджерах призывы к убийствам военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, а также членов их семей.

Подозреваемым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

